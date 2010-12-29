Сео текст для главной страницы

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Завершен23 заявки366 просмотров

Кореектировка и написание сео текста для главной страницы http://wonder-land.msk.ru/.

14 лет назад
Wonder-Land
Света 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Спасибо большое за максимально быструю и качественную работу!!!! Все очень понравилось!
Очень понравилось сама тематика поставленного задания и подход заказчика к нему. Со Светланой приятно сотрудничать, оплата производится моментально. Что еще подкупает, так это то, что заказчик прекрасно понимает, что именно ему нужно, а с таким работать всегда одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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