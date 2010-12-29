Нужно сделать базу сайтов руками.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок259 просмотров

Нам нужно создать базу сайтов руками из источника где нужно искать сайты по описаниям.

База в икселе. Требуется 4 параметра.

14 лет назад
alexbeginin
Александр 
54 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Забить 3 страницы

    Добрый день ! Имеется 3 сайта. В удобной системой управления. http://reverse-osmosis.kz/admin/index.php?section=EditSection&amp;menu=1&amp;item_id=309 Необходимо внести в каждый сайт текст и картинки в главную страницу - текст и картинки в приложении. Картинки должны увеличиваться при ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт контентом

    $100

    Доброе время суток. Нужно наполнить сайт контентом, тематика сайта парфумерия. В прайсе сечас 400 наименований товара на магазине уже наполнено 150 позиций, тобиш осталось 250 товаров добавить(Контент и фото беруться з других сайтов). Более ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить описания и картинки для сайта

    Для сайта эротических фильмов нужны описания+обложки. Все описания и картинки есть на одном сайте. На выходе от исполнителя - архив подписанных по названиям фильмов обложек и в документе Word названия фильмов с описаниями. За 1 ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форумов

    $100

    Нужен порядочный человек для постинга на тематических форумах (психология, эзотерика, личное развитие и т.п.) Постить надо коротенький текст и ссылку. Оплата по сделанным постам. Жду предложений на [email protected]

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задание для начинающих контент-менеджеров

    Задание для начинающих контент-менеджеров. Потому как бюджет не большой и выбор будет в сторону максимально минимальной цене. Есть доска объявлений одного города ее нужно наполнить объявлениями. ( покамест одну всего их ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить инет-магазин одежды, 550 товаров

    Есть xls-файл, где следующие столбцы БРЕНД АРТИКУЛ СОСТАВ № ФОТО ЦВЕТ РАЗМЕР ЦЕНА ЦЕНА СО СКИДКОЙ СКИДКА Также есть файлы с картинками (в xls-файле указаны картинки для каждого товара, от 0 до 4 для каждого товара) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется наполнение автофорума

    Нужно наполнить новый авто форум - Украинский клуб любителей Hyundai Accent, ставка делается только на одну марку автомобиля Accent MC, в России продаётся под маркой Verna. Требуется, все, что можно разместить на форуме: статьи, обзоры, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить форум

    Есть форум http://econportal.ru/forum/ Он относится к сайту, который еще в разработке. Сайт, как Вы догадались - http://econportal.ru Пока что там мало статей, но будет больше. В основном это публикации ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад