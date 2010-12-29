Поиск информации, гитара.

Здравствуйте.

Ищу людей которые умеют и любят играть на гитаре на высоком уровне (любой вид гитары подойдёт)

Суть задание в создание архивов с определённой информацией. Нужно уметь найти её в интернете.

Также желательно владение английским.

Есть тз.

Пишите об опыте на гитаре и какой именно :)