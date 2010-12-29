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Поиск информации, гитара.
Здравствуйте.
Ищу людей которые умеют и любят играть на гитаре на высоком уровне (любой вид гитары подойдёт)
Суть задание в создание архивов с определённой информацией. Нужно уметь найти её в интернете.
Также желательно владение английским.
Есть тз.
Пишите об опыте на гитаре и какой именно :)
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