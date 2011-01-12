Работа на форумах

С Мадлен было очень приятно и легко работать. Максимально участвовала в проекте, способствуя его успешности, но при этом это делалось совсем ненавязчиво, что здорово. Оплата была сделана вовремя и в полном объеме, хотя бюджет проекта пришлось слегка увеличить :) Так что всем рекомендую сотрудничать! Не пожалеете!