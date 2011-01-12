Работа на форумах

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Завершен18 заявок369 просмотров

Здравствуйте, коллеги :)

Требуются постеры.

Тема: любовь и все, что с ним связано.

Пожалуйста, в заявках укажите следующую информацию:

1. Есть ли опыт работы постером.

2. Сколько постов в день можете писать.

3. Ваши расценки за пост от 150 зн.

Предложения пишите в проекте, пожалуйста.

Спасибо.

14 лет назад
Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$37
3 дня
Приятно было работать с Ириной. Умная, профессиональная, инициативная: отлично справилась с заданием - посты получились просто отличными, предложила свое видение работы, кое-где сделала и больше, чем требовалось, безукоризненно выполнила все требования ТЗ. В общении приятная, веселая, адекватная. В общем, очень довольна сотрудничеством! :) Всем рекомендую *с чистой совестью* и сама буду обращаться. Ирина, спасибо! :)
С Мадлен было очень приятно и легко работать. Максимально участвовала в проекте, способствуя его успешности, но при этом это делалось совсем ненавязчиво, что здорово. Оплата была сделана вовремя и в полном объеме, хотя бюджет проекта пришлось слегка увеличить :) Так что всем рекомендую сотрудничать! Не пожалеете!

Заявки фрилансеров

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад

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