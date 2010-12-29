Наполнить контентом сайт strans.com

Здравствуйте!

Необходимо наполнить сайт http://strans.com.ua

Фактически нужно создать около 300 категорий товаров заполнив их по структуре как в приложеном файле.

В инфе будет меняться только марка автомобиля и название категории.

То есть работа заключается в изменении нескольких слов и копи-паст в форму создания категории в админке сайта.

Пишите цену за всю работу и сроки исполнения.