Наполнить контентом сайт strans.com

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Закрыт14 заявок410 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо наполнить сайт http://strans.com.ua

Фактически нужно создать около 300 категорий товаров заполнив их по структуре как в приложеном файле.

В инфе будет меняться только марка автомобиля и название категории.

То есть работа заключается в изменении нескольких слов и копи-паст в форму создания категории в админке сайта.

Пишите цену за всю работу и сроки исполнения.

14 лет назад
fr1m1nder
Иван 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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