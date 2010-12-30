Добавление товаров в Интернет-магазин

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт40 заявок565 просмотров

Требуется добавление товаров в Интернет магазин.

Добавлять нужно сам товар с другого сайта, описание к нему (частично брать из переводчика, частично писать самому), фотографии. Часть фотографий нужно редактировать в фотошопе (в основном, убирать иероглифы).

Админка магазина простая.

15 р. за один добавленный товар.

Для начала нужно добавить 400 товаров.

Обращайтесь, детали объясню позже.

14 лет назад
11shop
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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