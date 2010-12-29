Нужно 1. зарегиться во всевозможных соцсообществах, где пользователи добавляют шутки и приколы (таких как http://dirty.ru/, http://www.yaplakal.com/ найти их можно тут http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Entertainment/Humor/ + вконтакте группы наверняка есть подобные) 2. делать подборки ...
Наполнение форума
Необходимо наполнить форум.
Оплата 1,5руб за пост или новую тему.
Заявки фрилансеров
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