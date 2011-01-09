rewo

Андрей rewo

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

vladracer
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$95
10 баллов
14 лет назад
Программа для работы с тизернетом.
Заказчик четко знает что ему нужно, ставит четкие и детальные задания, производит своевременную оплату. Очень приятный в общении человек. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Исполнителем доволен. Предложил доработки по функционалу, которых не было в ТЗ. Работа сделана в срок, замечаний нет. Рекомендую.
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