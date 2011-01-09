Здравствуйте. Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте. ТЗ. 1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя ...
Прикладное ПО1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Здравствуйте. Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте. ТЗ. 1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя ...
Необходимо наполнить форум. Оплата 1,5руб за пост или новую тему.