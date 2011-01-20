Программа для работы с тизернетом.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки228 просмотров

Здравствуйте.

Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com

Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте.

ТЗ.

1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя

2) залить тизеры с описанием и ссылкой в существующую рекламную кампанию.

3) отправить на модерацию

Логин\пароль, папка с тизерами, сслыка для тизера, список описаний тизеров задаются в интерфейсе программы

14 лет назад
rewo
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vladracer
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$95
4 дня
Исполнителем доволен. Предложил доработки по функционалу, которых не было в ТЗ. Работа сделана в срок, замечаний нет. Рекомендую.
Заказчик четко знает что ему нужно, ставит четкие и детальные задания, производит своевременную оплату. Очень приятный в общении человек. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vladracer
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад

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