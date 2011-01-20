Требуется возможность отрисовки на сайте Пользователем гардеробной из готовых элементов. Пример http://www.rubbermaid.com/pages/closet-designer.aspx Т.е. пользователь задает размеры комнаты, получает некий готовый дизайн, который может редактировать. По факту отрисовки Пользователь может сохранить, распечатать ...
Программа для работы с тизернетом.
Здравствуйте.
Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com
Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте.
ТЗ.
1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя
2) залить тизеры с описанием и ссылкой в существующую рекламную кампанию.
3) отправить на модерацию
Логин\пароль, папка с тизерами, сслыка для тизера, список описаний тизеров задаются в интерфейсе программы
Выбранный исполнитель
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