Компьютерная графика - Visual Studio 2008

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки240 просмотров

Написать программу реализующую 3D модели фигур (можно парочку.. выбор через меню) на основе аналитической геометрии без использования OpenGL, чтобы были видны оси координат и фигуру можно было поворачивать с помошью мыши вокруг этих осей и отдельным под меню можно было строить сейчение плоскостью этих фигур...  с подробными коментариями на языке С++ для Win32 API обьектно ориентированно

реализация простыми функциями типо линии пикселя и т п...

Чтобы 3Д пространство сам прописал приобразование в 2 д на плоскость

в обшем нужно построить аналитическую модель.. 3д фигур

кол-во фигур 2-3. НУ и желательно не самые примитивные - куб, шар

подобие реализации есть в книжке Виктор Порев "Компютерная графика"

срок 3 дня (10 января)

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bolden
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Сделано превосходно. Профессионально. Очень доволен. Рекомендую
Было приятно сотрудничать. ТЗ чётко сформулировано, не менялось в процессе, заказчик адекватно отнёсся к переносу сроков сдачи работы, работа полностью оплачена. Готов продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bolden
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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