Компьютерная графика - Visual Studio 2008

Написать программу реализующую 3D модели фигур (можно парочку.. выбор через меню) на основе аналитической геометрии без использования OpenGL, чтобы были видны оси координат и фигуру можно было поворачивать с помошью мыши вокруг этих осей и отдельным под меню можно было строить сейчение плоскостью этих фигур... с подробными коментариями на языке С++ для Win32 API обьектно ориентированно

реализация простыми функциями типо линии пикселя и т п...

Чтобы 3Д пространство сам прописал приобразование в 2 д на плоскость

в обшем нужно построить аналитическую модель.. 3д фигур

кол-во фигур 2-3. НУ и желательно не самые примитивные - куб, шар

подобие реализации есть в книжке Виктор Порев "Компютерная графика"

срок 3 дня (10 января)