Копия программы "ускоритель интернета"

Программа "ускоряет интернет", и в частности потоковое видео, за счет тонкой настройки соединения, анализирует трафик в виде красивых графиков, измеряет скорость интернета. Платная. В нашем случае должна оплачиваться смс, вебмани, пластиком - прямо из клиента (можно подгружать веб страницы с оплатой прямо в клиент просто).

Интересуют кандидаты с опытом или еще лучше с существующими наработками в этом направлении.

Требуется вникнуть в проект, создать т.з., реализовать в краткие сроки.