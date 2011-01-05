Написание анти-чита для Counter-Strike:Source

Нужен анти чит для игры Counter-Strike:Source. Программа используется перед началом проведения КВ на лиге. Должна собирать запущенные процессы и делать скриншоты статистики каждый раунд. Всего по стандарту на КВ 16 раундов. Программа должна собирать информацию о конфигах сервера.

Основные функции:

1. Собирать информацию о процессах системы (Windows, Linux, MacOS и т. д.)

2. Собирать информацию о конфигах

3. Блокировать вредоносные моды

4. Делать скриншоты статистики каждый раунд и делать скрины если игрок откроет экран статистики.

5. Должна само обновляться с выходом новой версии

Желательно чтобы клиент знал все CW моды, плагины и работал с ними (сам отключался по завершению кв и т. д.).

Всё инфу, скрины сохранял в одном файле (там должно быть меню: Процессы, Конфиги (CFG), Скриншоты). Файл должен обзываться так: номер, дата, час

При запуске файла с кв должно отрываться небольшое окошко (примерно 700 на 500). Меню должно быть вверху окна. При нажатии на "Процессы" должен открыться txt файл с процессами в блокноте. При нажатии на "Конфиги (CFG) под меню должен выпасть список конфигов. При нажатии на ссылку также нужный конфиг открывается в txt. При нажатии на "Скриншоты" снизу появляются привью изображений. при нажатии на каждое открываются в программе операционной системы.

Вкладка "About"

Сайт лиги, описание программы, версия, автор (по желании).

Программиста берём на постоянную работу (обновление и поддержка)