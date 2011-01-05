Нужно доработать надстройку для Internet Explorer, исходники уже имеются. ОБЯЗАТЕЛЬНО специалисту с большим опытом! Написан на C++
Написание анти-чита для Counter-Strike:Source
Нужен анти чит для игры Counter-Strike:Source. Программа используется перед началом проведения КВ на лиге. Должна собирать запущенные процессы и делать скриншоты статистики каждый раунд. Всего по стандарту на КВ 16 раундов. Программа должна собирать информацию о конфигах сервера.
Основные функции:
1. Собирать информацию о процессах системы (Windows, Linux, MacOS и т. д.)
2. Собирать информацию о конфигах
3. Блокировать вредоносные моды
4. Делать скриншоты статистики каждый раунд и делать скрины если игрок откроет экран статистики.
5. Должна само обновляться с выходом новой версии
Желательно чтобы клиент знал все CW моды, плагины и работал с ними (сам отключался по завершению кв и т. д.).
Всё инфу, скрины сохранял в одном файле (там должно быть меню: Процессы, Конфиги (CFG), Скриншоты). Файл должен обзываться так: номер, дата, час
При запуске файла с кв должно отрываться небольшое окошко (примерно 700 на 500). Меню должно быть вверху окна. При нажатии на "Процессы" должен открыться txt файл с процессами в блокноте. При нажатии на "Конфиги (CFG) под меню должен выпасть список конфигов. При нажатии на ссылку также нужный конфиг открывается в txt. При нажатии на "Скриншоты" снизу появляются привью изображений. при нажатии на каждое открываются в программе операционной системы.
Вкладка "About"
Сайт лиги, описание программы, версия, автор (по желании).
Программиста берём на постоянную работу (обновление и поддержка)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Доброго времени суток необходимо написать софтину, отключающую веб камеры в системе (устройства обработки изображений) + написать некоторую оболочку - далее при разработке будет видноЗавершен14 лет назад
- $50
Написать программу которая позволяла бы создавать N-количество M-мерных массивов (динамически) Заполнение - 2 способа(вручную, автоматически) Автоматически - с ипользованием стандартных библиотек, используя 2 или три ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужен компонент в стиле PictureBox, только с возможностью поворота самого компонента (именно компонента, не изображения в нём) и соотвественно ресайза. Некоторые исходники скину исполнителю. Если устроит результат - гарантирую дальнейшее сотрудничество. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
На входе два файла SGML и PDF ( см. в приложении 71250A_1.sgm и 1012.2186v1.pdf) На выходе архив с конвертированным XML и еще двумя текстовыми файлами, как в 2.tar.gz (приложен для примера) ...Завершен14 лет назад
Программа написана на Delphi 7 . Есть макет дизайна в psd. Нужно новый дизайн прикрутить к программе. Так же нужно исправить ошибки и внести небольшие изменения. Оплата договорная, wm. Сроки 3 дня. Подробности ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Добрый день! Нужно разработать программу архиватор файлов в EXE (SFX-Архив), по типу ZIPPRO .ru. Есть API (для создания удаленных запросов на мой сервер), который и нужно будет использовать в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Написать на C++ под Linux. срок 7 дней Разработать сетевой вариант программы моделирования лифтовой системы . При этом модели лифтов распределены по узлам сети, играющим роль этажей здания. ...Завершен14 лет назад
Требуется создание оболочки покерного бота (без мозгов) поддерживающего работу с db PostgreSQL Holdem Managerа и включающего в себя полную автоматизацию (Hopper, Scheduling, Table Scanner), возможно создание такой оболочки на основе исходников OpenHoldemа. Цена создания оболочки ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
В приложении программа реализующая сцену на OpenGL (можно скачать, а можно и написать свою). Надо написать функцию для вывода текста DrawText (text; x,y,z; var height; pos; maxwidth; gl; ax,ay,az; on): real; text ...Завершен14 лет назад