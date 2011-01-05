Создавать N-количество M-мерных массивов

$50
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Закрыт4 заявки245 просмотров

Написать программу которая позволяла бы создавать N-количество M-мерных массивов

(динамически) Заполнение - 2 способа(вручную, автоматически)

Автоматически -

с ипользованием стандартных библиотек,

используя 2 или три распределения по выбору(И задать возможность генерации алфавита)

Каждый массив отображается отдельно. С массивом необходимо производить элементарные действия -

транспонирование, сложение, вычитание, умножение массивов. Иметь возможность сохранять и

считывать данные из/в файлы.

График - частота вхождения даннного элемента в массив.

14 лет назад
chudaky
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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