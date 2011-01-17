Моделирование работы лифта под Linux

Написать на C++ под Linux.

срок 7 дней

Разработать сетевой вариант программы моделирования лифтовой системы . При этом модели лифтов распределены по узлам сети, играющим роль этажей здания.

Разработать программу, моделирующую в реальном времени работу лифтовой системы, состоящей из блока управления БУ, пассажирского ЛП и грузового ЛГ лифтов.

БУ отслеживает текущее состояние лифтов, принимает вызовы пассажиров на этажах, диспетчеризует движение лифтов (выбирает "ближайший", направляет к пассажирам, тормозит на промежуточных этажах и т.п.), индицирует состояние лифтов.

Лифты исполняют команды находящихся в них пассажиров и команды БУ. Лифты различаются вместимостью (ЛП - Wп пассажиров, ЛГ - Wг) и энергопотреблением (Eп на 1 этаж для ЛП и Eг - для ЛГ). Время подъема/спуска на 1 этаж Тэ у обоих лифтов одинаково, но первый и последний этажи в маршруте любой лифт проходит с удвоенным временем.