Архиватор\пакер на основе опенсорц

Нужен архиватор файлов на основе 7зип или аналогов, так чтоб мог упаковывать в SFX архив

по функционалу +- как zipmonster.ru примерно

при распаковке - кнопки "распаковать бесплатно" и "за деньги", небольшой диалог, установка белого софта бандлом

упаковщик

поддержка командной строки

деление архива на части

аплоад по фтп нахостинг

остальные подробности с исполнителем

качество упаковки необязательно, главное чтоб не бил файлы и работал на всей линейке винды.

контакты пм и асикью 193_0184*65

антиспам google