Miscrosoft Visual Studio C++. Работа с текстом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки200 просмотров

Задание

На экран фиксированного размера выводится текст из файла. На экране можно пометить блок, который выделяется цветом. Для помеченного блока текста можно выполнить преобразование заглавных букв в строчные или наоборот как для латинского, так и для русского алфавита. Кроме того, можно выполнить преобразование латинских букв в русские и наоборот (то есть исправить ситуацию, при которой был набран текст не в том алфавите: например при включенном латинском шрифте набирался русский текст). Выбор типа преобразования задается функциональными клавишами, подсказка для выбора преобразования выводится в нижней строке экрана. После преобразования файл можно сохранить.

Miscrosoft Visual Studio C++

Срок 4 января

http://www.sendspace.com/file/5j3440

посмотрите пример оналогичной задачи

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Java+Hibernate+GWT (программа отправки сообщений)

    Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программа полной эмуляции серфинга юзера по интер.

    $2000

    Нужна десктопная программка, которую человек установит себе на компьютер и она получив от серверной части задание (серверная часть написана на PHP будет - пишется другими людьми) откроет самостоятельно браузер ИЕ, откроет сайт яндекса, и ...

    PHP
    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • ДЛЛ для определения скрытых процессов

    Требуется длл для игры (в последствии хукнутая в приложение), которая будет проверять систему на наличие скрытых процессов, кроме системных (имеются ввиду процессы которые скрываются из таскменеджера), и закрывать их. Специальный античит сканирует ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработка программы в Cи++

    Основное ТЗ: Нужно доделать программку для win32. Нужно: 1. Доработать интерфейс 2. Организовать поддержку фотоаппарата Canon, SDK для работы с им есть, и уже готовые плагины. 3. Обработка фото, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать простенький движок на Delphi+OpenGL

    $20

    Форма созданная стандартными средствами delphi, окошко openGL по размеру формы. Нарисовать систему координат в нулевой точке пространства (изначально оси соответствуют направлениям осей сцены OGL). Каждая ось своего цвета, в положительной части заканчивается конусом. На каждой ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен обсуфикатор для скриптов AHK

    $50

    AHK (www.autohotkey.com/) Нужен обсуфикатор выполняющий следующие функции : Удаление комментариев Удаление названий функций с заменой на F0001 F0002 и тд Удаление названий переменных с заменой на P0001 P0002 и тд ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интерфейс санатория

    $50

    Нужно разработать интерфейс в Delphi для работы с информационной системой Санатория. В интерфейсе должен быть реализован вход по логину и паролю, в зависимости кто это: врач или админ. Должен быть тот, кто будет регистрировать пациентов, ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Алгоритм вычисления координат точек (java)

    Нужен алгоритм на java, похожий на триангуляционную ориентацию по вышкам связи, а-ля когда телефон находит себя по трем ближайшим вышкам. Надо, чтоб имея в одном пространстве около 10 (возможно более) точек, ...

    Java
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • B-spline surface approximation (Delphi)

    Здравствуйте Мне нужен разработчик знающий Делфи который знаком с B-Spline Необходимо сделать программу которая будет определять самый ближнюю дорожку к точкам и чертить кривую Снизу есть пример ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад