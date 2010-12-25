Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь ...
Miscrosoft Visual Studio C++. Работа с текстом
Задание
На экран фиксированного размера выводится текст из файла. На экране можно пометить блок, который выделяется цветом. Для помеченного блока текста можно выполнить преобразование заглавных букв в строчные или наоборот как для латинского, так и для русского алфавита. Кроме того, можно выполнить преобразование латинских букв в русские и наоборот (то есть исправить ситуацию, при которой был набран текст не в том алфавите: например при включенном латинском шрифте набирался русский текст). Выбор типа преобразования задается функциональными клавишами, подсказка для выбора преобразования выводится в нижней строке экрана. После преобразования файл можно сохранить.
Miscrosoft Visual Studio C++
Срок 4 января
http://www.sendspace.com/file/5j3440
посмотрите пример оналогичной задачи
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