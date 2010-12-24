Нужен обсуфикатор для скриптов AHK

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки206 просмотров

AHK (www.autohotkey.com/)

Нужен обсуфикатор выполняющий следующие функции :

Удаление комментариев

Удаление названий функций с заменой на F0001 F0002 и тд

Удаление названий переменных с заменой на P0001 P0002 и тд

Работа должна быть выполнена с учетом локальности и глобальности переменных.

Формат следующий :

obahk.exe[pl] [Название программы] [Функции название которые не трогать, через пробел]

Варианты решения С++, Perl

14 лет назад
AddWeb
Роман 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Java+Hibernate+GWT (программа отправки сообщений)

    Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интерфейс санатория

    $50

    Нужно разработать интерфейс в Delphi для работы с информационной системой Санатория. В интерфейсе должен быть реализован вход по логину и паролю, в зависимости кто это: врач или админ. Должен быть тот, кто будет регистрировать пациентов, ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Алгоритм вычисления координат точек (java)

    Нужен алгоритм на java, похожий на триангуляционную ориентацию по вышкам связи, а-ля когда телефон находит себя по трем ближайшим вышкам. Надо, чтоб имея в одном пространстве около 10 (возможно более) точек, ...

    Java
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • B-spline surface approximation (Delphi)

    Здравствуйте Мне нужен разработчик знающий Делфи который знаком с B-Spline Необходимо сделать программу которая будет определять самый ближнюю дорожку к точкам и чертить кривую Снизу есть пример ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект по распознаванию речи на Delphi.

    Приглашаем к участию в проекте разработчика на Delphi. Проект связан с разпознаванием речи. Необходимо разработать приложение, которое должно отображать форму волн с характеристикой звука, позволяя пользователю записывать их версию и затем осуществлять ...

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Куб в OpenGL

    Задача такова: в Delphi необходимо написать процедуру рисующую куб. При этом куб должен быть тессарирован, т.е. состоять из нескольких полигонов, число которых задается пользователем. Данная процедра нужня для того чтобы к такому кубу можно было ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад