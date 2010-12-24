Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь ...
Нужен обсуфикатор для скриптов AHK
AHK (www.autohotkey.com/)
Нужен обсуфикатор выполняющий следующие функции :
Удаление комментариев
Удаление названий функций с заменой на F0001 F0002 и тд
Удаление названий переменных с заменой на P0001 P0002 и тд
Работа должна быть выполнена с учетом локальности и глобальности переменных.
Формат следующий :
obahk.exe[pl] [Название программы] [Функции название которые не трогать, через пробел]
Варианты решения С++, Perl
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