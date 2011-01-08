Java+Hibernate+GWT (программа отправки сообщений)

Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь с базой данных.