Java+Hibernate+GWT (программа отправки сообщений)

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Завершен4 заявки248 просмотров

Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь с базой данных.

Java
14 лет назад
DestinyStar
Ксения 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Отлично выполнена работа, все быстро и качественно!! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :’)
Рекомендую!

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zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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