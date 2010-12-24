Проект по распознаванию речи на Delphi.

Приглашаем к участию в проекте разработчика на Delphi.

Проект связан с разпознаванием речи.

Необходимо разработать приложение, которое должно отображать форму волн с характеристикой звука, позволяя пользователю записывать их версию и затем осуществлять сравнение для определения.

Готов ответить на вопросы. Описание требований по проекту будет представлено дополнительно после согласования ориентировочных сроков и стоимости разработки.