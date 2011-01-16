Сделать софт по конвертации doc2swf

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Завершен4 заявки296 просмотров

Сделать софт, который б брал формат doc ( сделаный от MS или от OpenOffice ) и сконвертировал его в простую флешку ввиде читалки с скролингом, без возможности выделения текста

14 лет назад
SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Refast
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$104
4 дня
Сергей отлично справился с программой. Учел все мои просьбы и сделал все как я и хотел. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

Refast
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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