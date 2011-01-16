Программа систематизации рабочего процесса небольшого рекламного агенства (штат до 10-ти чел.) Задача: Вместо exel, word, powerpoint сделать одно приложение, в котором будет работать вся команда. Сетевое приложение, но не веб. ...
Сделать софт по конвертации doc2swf
Сделать софт, который б брал формат doc ( сделаный от MS или от OpenOffice ) и сконвертировал его в простую флешку ввиде читалки с скролингом, без возможности выделения текста
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