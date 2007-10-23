Модель очереди

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок409 просмотров

Модель очереди

1) исходные данные:

- очередь списковой структуры

- перечень операций с очередью: создание в очередь нового элемента, выборка элемента из очереди

- дисциплина очереди fifo (добавление в конец очереди, выборка из головы очереди)

2) результаты работы модели должны включать в себя:

- меню с перечнем всех операций над очередь

- печать содержимого очереди

графический интерфейс

язык программирования Delphi

для связи [email protected]

Delphi
14 лет назад
sweeti
34 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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