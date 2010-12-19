1C 8.2 УТ Управляемое приложение.

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Закрыт2 заявки137 просмотров

1C 8.2 УТ Управляемое приложение.

исправить ошибку при попытке изменения цены из формы списка регистра сведений "Цены Номенклатуры"

При попытке исправить выдает ошибку "Объект не найден".

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[email protected]. ICQ 376275608

14 лет назад
sergey3234
Сергей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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