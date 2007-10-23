Куб в OpenGL

Задача такова: в Delphi необходимо написать процедуру рисующую куб. При этом куб должен быть тессарирован, т.е. состоять из нескольких полигонов, число которых задается пользователем. Данная процедра нужня для того чтобы к такому кубу можно было применить освещение.