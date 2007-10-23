Куб в OpenGL

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Закрыт4 заявки232 просмотра

Задача такова: в Delphi необходимо написать процедуру рисующую куб. При этом куб должен быть тессарирован, т.е. состоять из нескольких полигонов, число которых задается пользователем. Данная процедра нужня для того чтобы к такому кубу можно было применить освещение.

Delphi
14 лет назад
zalegosh
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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