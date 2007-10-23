Разработка программы на JAVA. Построение родослов.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки332 просмотра

Требуется написать программу на языке JAVA. Программа реализует построение генеалогических (родословных)

деревьев, хранения и отображения информации о родственниках. Подробную информацию (некоторые конкретные требования) сообщу дополнительно. Если Вы согласны работать, вышлю Вам техническое задание, и, основываясь на нём предложите цену и сроки. Средаразработки - NetBeans

Java
14 лет назад
MKLM
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

bihle
Артем 
37 лет
16 лет в сервисе
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3 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
vo_krab
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$75
7 дней

Заявки фрилансеров

bihle
Артем 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
vo_krab
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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