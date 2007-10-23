Программа систематизации рабочего процесса небольшого рекламного агенства (штат до 10-ти чел.) Задача: Вместо exel, word, powerpoint сделать одно приложение, в котором будет работать вся команда. Сетевое приложение, но не веб. ...
Копировщик сигналов MT4
Нужна программа копирующая сигналы Forex с терминала (MT4) на сайт, и из сайта на терминалы клиентов. Аналог на сайте fxup.org
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $800Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $60
Требуется написать программу на языке JAVA. Программа реализует построение генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках. Подробную информацию (некоторые конкретные требования) сообщу дополнительно. Если Вы согласны работать, вышлю Вам техническое задание, и, ...Прикладное ПО2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать портативный текстовый редактор "Notepad 2" написан на языке С, среда Visual Studio (программу предоставлю с исходниками), что бы при вводе тегов появлялось окошко с автоподстановкой как в Dreamweaver и при выделении слова идентичные ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется написать простенькую программу проверки наличия истории сайта в web.archive.org. Программе даются ссылки вида: site.ru site1.ru http://site2.ru http://site3.ru Программа заходит по урлам: http://web.archive.org/web/*/http://site.ru http://web.archive.org/web/*/http://site1.ru ...Завершен14 лет назад
Сделать софт, который б брал формат doc ( сделаный от MS или от OpenOffice ) и сконвертировал его в простую флешку ввиде читалки с скролингом, без возможности выделения текстаЗавершен14 лет назад
- $15
Модель очереди 1) исходные данные: - очередь списковой структуры - перечень операций с очередью: создание в очередь нового элемента, выборка элемента из очереди - дисциплина очереди fifo (добавление в конец ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Разработать программу для обработки растровых изображений, хранящихся в файлах формата BMP (BitMaP). Заменить все пиксели изображения цвета (r1, g1, b1) на пиксели цвета (r2, g2, b2). Цвета пикселей вводятся из текстового файла ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно сделать карту города Днепропетровск но что бы в ней можна было ставить отметки подписывать их и при нажатии на отметку выпадало окошко с различной информацией что это за объект и чтобы это окно можна ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Здравствуйте! Задача. Есть такой популярный IRC сервер UnrealIRCD (исходники тут http://www.unrealircd.com/downloads/unreal/28/24) Есть для него патч от bynets.org для реализации работы codepage (смена кодировки на лету, поддержка разной кодировки по разным ...Завершен14 лет назад
- $40
Сами задания в файле "Задания СИАОД.docx" Там 8 программок уже готовых (там для восьми пару функций изменить). Их просто переделать в соответствие с ТЗ, и 2 проги сделать. ...Завершен14 лет назад