Интерфейс санатория

Нужно разработать интерфейс в Delphi для работы с информационной системой Санатория. В интерфейсе должен быть реализован вход по логину и паролю, в зависимости кто это: врач или админ. Должен быть тот, кто будет регистрировать пациентов, редактировать или удалять (например, администратор), врач например, будет назначать процедуры пациентам, еще должен быть реализован поиск по различным параметрам.