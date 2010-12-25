Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь ...
Интерфейс санатория
Нужно разработать интерфейс в Delphi для работы с информационной системой Санатория. В интерфейсе должен быть реализован вход по логину и паролю, в зависимости кто это: врач или админ. Должен быть тот, кто будет регистрировать пациентов, редактировать или удалять (например, администратор), врач например, будет назначать процедуры пациентам, еще должен быть реализован поиск по различным параметрам.
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