Интерфейс санатория

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка108 просмотров

Нужно разработать интерфейс в Delphi для работы с информационной системой Санатория. В интерфейсе должен быть реализован вход по логину и паролю, в зависимости кто это: врач или админ. Должен быть тот, кто будет регистрировать пациентов, редактировать или удалять (например, администратор), врач например, будет назначать процедуры пациентам, еще должен быть реализован поиск по различным параметрам.

Delphi
14 лет назад
mancuneanec
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vladracer
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена качественно и главное недорого. Реализованы все мои пожелания, которые хотел видеть в программе. Результатом доволен, буду обращаться еще. Рекомендую всем.
Приятно было сотрудничать: разумные требования, своевременная оплата. Очень грамотно построено ТЗ. В общем, честный и порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

vladracer
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад

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