Требуется доработка программы в Cи++

Основное ТЗ:

Нужно доделать программку для win32.

Нужно:

1. Доработать интерфейс

2. Организовать поддержку фотоаппарата Canon, SDK для работы с им есть, и уже готовые плагины.

3. Обработка фото, робота, с 2D-графикой, слои. Немного, но наработки есть.

4. Работа с портами.

5. Сделать ауди сопровождения программы.

6 Доделать Купюроприёмник