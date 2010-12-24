Требуется доработка программы в Cи++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки270 просмотров

Основное ТЗ:

Нужно доделать программку для win32.

Нужно:

1. Доработать интерфейс

2. Организовать поддержку фотоаппарата Canon, SDK для работы с им есть, и уже готовые плагины.

3. Обработка фото, робота, с 2D-графикой, слои. Немного, но наработки есть.

4. Работа с портами.

5. Сделать ауди сопровождения программы.

6 Доделать Купюроприёмник

14 лет назад
drdimitrij
Дима 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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