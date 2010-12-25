Запрограммировать сайт эвента, типичные функции... из необычного- карусель из фото- ссылок на внутренние страницы.
Проверка корректности файлов (hash)
Исходники нужно доработать.
Проверка корректности файлов (hash) и запуск бинарника
срок 1 день
Заявки фрилансеров
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