Программирование сайта эвент-услуг.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка154 просмотра

Запрограммировать сайт эвента, типичные функции... из необычного- карусель из фото- ссылок на внутренние страницы.

14 лет назад
dorojkina
Наталья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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