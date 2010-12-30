Cоздание оболочки покерного бота

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Закрытнет заявок208 просмотров

Требуется создание оболочки покерного бота (без мозгов) поддерживающего работу с db PostgreSQL Holdem Managerа и включающего в себя полную автоматизацию (Hopper, Scheduling, Table Scanner), возможно создание такой оболочки на основе исходников OpenHoldemа. Цена создания оболочки будет зависить от того что предложите. ICQ: 628687973, скайп: grizzion

PostgreSQL
14 лет назад
grizzion
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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