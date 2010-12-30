Необходимо добавить функционал по созданию и редактированию таблиц в Outlook Express. В прикрепленном архиве Вы найдете изображения, и увидите как это должно быть реализовано. Подробный функционал каждой кнопки: 1) ...
Cоздание оболочки покерного бота
Требуется создание оболочки покерного бота (без мозгов) поддерживающего работу с db PostgreSQL Holdem Managerа и включающего в себя полную автоматизацию (Hopper, Scheduling, Table Scanner), возможно создание такой оболочки на основе исходников OpenHoldemа. Цена создания оболочки будет зависить от того что предложите. ICQ: 628687973, скайп: grizzion
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