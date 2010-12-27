Мониторинг сети + VPN секьюрность Win XP, Vista, 7

Нужен разработчик для сервиса, который будет мониторить сеть, а так же будет обеспечивать для пользователя анонимное соединение (VPN)

Сервис будет оплачиваться через СМС

Предпочтение отдается кандидатам у которых уже есть какие-то наработки в интересующей нас области.