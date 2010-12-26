Нужен архиватор файлов на основе 7зип или аналогов, так чтоб мог упаковывать в SFX архив по функционалу +- как zipmonster.ru примерно при распаковке - кнопки "распаковать бесплатно" и "за деньги", ...
Программа под Mac
Нужно написать не сложную программу под Mac
Заявки фрилансеров
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