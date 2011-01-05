Надстройка для Outlook Express

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Закрыт1 заявка255 просмотров

Необходимо добавить функционал по созданию и редактированию таблиц в Outlook Express. В прикрепленном архиве Вы найдете изображения, и увидите как это должно быть реализовано.

Подробный функционал каждой кнопки:

1) Вставить таблицу. - При нажатии открывается меню "Свойства Таблицы/Ячейки" (см. 2.png, 3.png). После указания в данном меню необходимых критериев генерируется таблица.

Все последующие кнопки становятся активными, если уже сгенерирована таблица, и курсор находится

на этой таблице.

2) Изменить свойства таблицы. - При нажатии открывается меню "Свойства Таблицы/Ячейки". После указания в данном меню необходимых критериев, генерируется таблица с учетом изменений.

3) Удалить таблицу. - При нажатии таблица полностью удаляется.

4) Удалить строку. - При нажатии удаляется строка, на которой находится курсор.

5) Удалить столбец. - При нажатии удаляется столбец, на котором находится курсор.

6) Вставить столбец слева. - При нажатии вставляется столбец слева от столбца, в котором находится курсор.

7) Вставить столбец справа. - При нажатии вставляется столбец справа от столбца, в котором находится курсор.

8) Вставить строку сверху. - При нажатии вставляется строка сверху от строки, в которой находится курсор.

9) Вставить строку снизу. - При нажатии вставляется строка снизу от строки, в которой находится курсор.

10) Объеденить ячейки. - Если выделены две или более ячеек, при нажатии на эту кнопку они групируются в одну.

11) Разбить ячейку. - При нажатии открывается меню "Разбить ячейку" (см. 4.png). После выбора пользователем необходимого пункта в меню, ячейка разбивается соответственно.

12) Выровнять по нижнему краю.

13) Выровнять по середине.

14) Выровнять по верхнему краю.

15) Показать линии таблицы. - Если в меню "Свойства Таблицы/Ячейки" заданая ширина рамки таблицы равна 0, то при нажатии на данную кнопку отображаются линии таблицы (тонкой полосой)

- Генерация html-кода должна быть аналогична Outlook Express

- Все меню должны быть выполнены в стиле Outlook Express (Windows).

- При нажатии в меню "Свойства Таблицы/Ячейки" на соответсвующее поле с цветом, должно появляться меню "Палитра", такое же как в Paint.

- В выпадающем списке возле ширины ячейки/таблицы, должно быть 2 пункта на выбор: пикселей, процентов.

--

Жду Ваших предложений с ценами и сроками.

Все, что я может быть забыл описать, думаю понятно по смыслу.

ICQ 555 - 582 - 222

HTML
14 лет назад
Rakshtel
Антон 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

volinsky84
Уц 
89 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$300
20 дней

Заявки фрилансеров

volinsky84
Уц 
89 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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