Необходимо разработать набор подключаемых библиотек для сборщика гос- и муниципальных заказов из открытых источников на нашем API. 1) Пример одного из сайтов с информацией: http://goszakaz.chukotka.org/requests/ 2) Необходимо разработать плагинов: 100 ...
Надстройка для Outlook Express
Необходимо добавить функционал по созданию и редактированию таблиц в Outlook Express. В прикрепленном архиве Вы найдете изображения, и увидите как это должно быть реализовано.
Подробный функционал каждой кнопки:
1) Вставить таблицу. - При нажатии открывается меню "Свойства Таблицы/Ячейки" (см. 2.png, 3.png). После указания в данном меню необходимых критериев генерируется таблица.
Все последующие кнопки становятся активными, если уже сгенерирована таблица, и курсор находится
на этой таблице.
2) Изменить свойства таблицы. - При нажатии открывается меню "Свойства Таблицы/Ячейки". После указания в данном меню необходимых критериев, генерируется таблица с учетом изменений.
3) Удалить таблицу. - При нажатии таблица полностью удаляется.
4) Удалить строку. - При нажатии удаляется строка, на которой находится курсор.
5) Удалить столбец. - При нажатии удаляется столбец, на котором находится курсор.
6) Вставить столбец слева. - При нажатии вставляется столбец слева от столбца, в котором находится курсор.
7) Вставить столбец справа. - При нажатии вставляется столбец справа от столбца, в котором находится курсор.
8) Вставить строку сверху. - При нажатии вставляется строка сверху от строки, в которой находится курсор.
9) Вставить строку снизу. - При нажатии вставляется строка снизу от строки, в которой находится курсор.
10) Объеденить ячейки. - Если выделены две или более ячеек, при нажатии на эту кнопку они групируются в одну.
11) Разбить ячейку. - При нажатии открывается меню "Разбить ячейку" (см. 4.png). После выбора пользователем необходимого пункта в меню, ячейка разбивается соответственно.
12) Выровнять по нижнему краю.
13) Выровнять по середине.
14) Выровнять по верхнему краю.
15) Показать линии таблицы. - Если в меню "Свойства Таблицы/Ячейки" заданая ширина рамки таблицы равна 0, то при нажатии на данную кнопку отображаются линии таблицы (тонкой полосой)
- Генерация html-кода должна быть аналогична Outlook Express
- Все меню должны быть выполнены в стиле Outlook Express (Windows).
- При нажатии в меню "Свойства Таблицы/Ячейки" на соответсвующее поле с цветом, должно появляться меню "Палитра", такое же как в Paint.
- В выпадающем списке возле ширины ячейки/таблицы, должно быть 2 пункта на выбор: пикселей, процентов.
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Жду Ваших предложений с ценами и сроками.
Все, что я может быть забыл описать, думаю понятно по смыслу.
ICQ 555 - 582 - 222
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