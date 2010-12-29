Разработка плагинов для парсера на Delphi

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок407 просмотров

Необходимо разработать набор подключаемых библиотек для сборщика гос- и муниципальных заказов из открытых источников на нашем API.

1) Пример одного из сайтов с информацией: http://goszakaz.chukotka.org/requests/

2) Необходимо разработать плагинов: 100

3) API содержит все необходимые функции для выполнения работы

4) все плагины различаются только признаками парсинга. код практически идентичен

5) документация, исходник работающего плагина, программа для отладки: предоставляются

структура каждого сайта однотипна – таблица с краткой информацией по каждому заказу и ссылкой на подробную информацию. т.е. нужно:

1) определить где эта таблица находится

2) вытащить краткую информацию из этой таблицы

3) загрузить страницу с подробной информацией

4) из страницы вытащить подробную информацию, лоты, ссылки на документы

После выбора исполнителя, ему будет передан список источников, файлы API и документация, исходный код уже созданного плагина для ознакомления, программа-отладчик для уже созданных плагинов. На протяжении всей разработки помогаю разбираться и даю подсказки. Есть куча мелочей, упрощающих работу. Общение во время разработки - обязательно.

Заголовочные файлы API доступны на языке Delphi.

P.S. При успешном выполнении задания, хотелось бы продолжить дальнейшее сотрудничество в данной области. Короткие сроки при разработке будут дополнительно оценены.

Delphi
14 лет назад
blizz123
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

isearcher
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$200
14 дней

Заявки фрилансеров

isearcher
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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