Разработка плагинов для парсера на Delphi

Необходимо разработать набор подключаемых библиотек для сборщика гос- и муниципальных заказов из открытых источников на нашем API.

1) Пример одного из сайтов с информацией: http://goszakaz.chukotka.org/requests/

2) Необходимо разработать плагинов: 100

3) API содержит все необходимые функции для выполнения работы

4) все плагины различаются только признаками парсинга. код практически идентичен

5) документация, исходник работающего плагина, программа для отладки: предоставляются

структура каждого сайта однотипна – таблица с краткой информацией по каждому заказу и ссылкой на подробную информацию. т.е. нужно:

1) определить где эта таблица находится

2) вытащить краткую информацию из этой таблицы

3) загрузить страницу с подробной информацией

4) из страницы вытащить подробную информацию, лоты, ссылки на документы

После выбора исполнителя, ему будет передан список источников, файлы API и документация, исходный код уже созданного плагина для ознакомления, программа-отладчик для уже созданных плагинов. На протяжении всей разработки помогаю разбираться и даю подсказки. Есть куча мелочей, упрощающих работу. Общение во время разработки - обязательно.

Заголовочные файлы API доступны на языке Delphi.

P.S. При успешном выполнении задания, хотелось бы продолжить дальнейшее сотрудничество в данной области. Короткие сроки при разработке будут дополнительно оценены.