Нужна програмка online-website смыслы ее разработки постоянно держать открытую анкету социальной сети в онлайне в скрытом браузере. И только тогда когда приходят уведомления, личные сообщения менеджер информирует человека об этом в виде наподобие ICQ окна ...
Разработка плагинов для парсера на Delphi
Необходимо разработать набор подключаемых библиотек для сборщика гос- и муниципальных заказов из открытых источников на нашем API.
1) Пример одного из сайтов с информацией: http://goszakaz.chukotka.org/requests/
2) Необходимо разработать плагинов: 100
3) API содержит все необходимые функции для выполнения работы
4) все плагины различаются только признаками парсинга. код практически идентичен
5) документация, исходник работающего плагина, программа для отладки: предоставляются
структура каждого сайта однотипна – таблица с краткой информацией по каждому заказу и ссылкой на подробную информацию. т.е. нужно:
1) определить где эта таблица находится
2) вытащить краткую информацию из этой таблицы
3) загрузить страницу с подробной информацией
4) из страницы вытащить подробную информацию, лоты, ссылки на документы
После выбора исполнителя, ему будет передан список источников, файлы API и документация, исходный код уже созданного плагина для ознакомления, программа-отладчик для уже созданных плагинов. На протяжении всей разработки помогаю разбираться и даю подсказки. Есть куча мелочей, упрощающих работу. Общение во время разработки - обязательно.
Заголовочные файлы API доступны на языке Delphi.
P.S. При успешном выполнении задания, хотелось бы продолжить дальнейшее сотрудничество в данной области. Короткие сроки при разработке будут дополнительно оценены.
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