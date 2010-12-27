Здравствуйте. Нужна помощь по 1С 7.7. Задача: Экспортировать список номенклатуры с остатками в txt файл. Нужно либо сделать, либо подсказать как сделать.
Приложение онлайн разработать
Нужна програмка online-website смыслы ее разработки постоянно держать открытую анкету социальной сети в онлайне в скрытом браузере. И только тогда когда приходят уведомления, личные сообщения менеджер информирует человека об этом в виде наподобие ICQ окна к примеру. Програмка не несет никаких вредных вирусов или тому подобное. Человек соглашается с установкой ее на ОС. Настройки программы очень простые автостарт, уведомлять звуком, открывать автоматически сообщение в браузере.
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