Конвертор XML на Java

На входе два файла SGML и PDF ( см. в приложении 71250A_1.sgm и 1012.2186v1.pdf)

На выходе архив с конвертированным XML и еще двумя текстовыми файлами, как в 2.tar.gz (приложен для примера)

Конвертируем из DocBook (SGML) в Dublin Core (XML). PDF не меняем.

Приложение должно работать под Debian Lenny AMD64. Тестовый сервер есть - логин пароль высылаю исполнителю.