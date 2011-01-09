Конвертор XML на Java

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки200 просмотров

На входе два файла SGML и PDF ( см. в приложении 71250A_1.sgm и 1012.2186v1.pdf)

На выходе архив с конвертированным XML и еще двумя текстовыми файлами, как в 2.tar.gz (приложен для примера)

Конвертируем из DocBook (SGML) в Dublin Core (XML). PDF не меняем.

Приложение должно работать под Debian Lenny AMD64. Тестовый сервер есть - логин пароль высылаю исполнителю.

DebianJava
14 лет назад
fkrasnov
Федор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отличный партнер для разработки. Молод и энергичен. Рекомендую.
Отличный заказчик! * оперативно отвечает на вопросы по предметной области * коммуникабелен и пунктуален * предоставил среду для тестирования на сервере * своевременно тестирует результат * оплатил работу без задержек Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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