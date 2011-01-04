Программа для создания SFX-Архивов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок262 просмотра

Добрый день!

Нужно разработать программу архиватор файлов в EXE (SFX-Архив), по типу ZIPPRO .ru.

Есть API (для создания удаленных запросов на мой сервер), который и нужно будет использовать в программе.

Пишите свое портфолио и примерные сроки, а так же как с вами можно связаться.

14 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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