Программа для создания SFX-Архивов

Добрый день!

Нужно разработать программу архиватор файлов в EXE (SFX-Архив), по типу ZIPPRO .ru.

Есть API (для создания удаленных запросов на мой сервер), который и нужно будет использовать в программе.

Пишите свое портфолио и примерные сроки, а так же как с вами можно связаться.