Необходимо добавить функционал по созданию и редактированию таблиц в Outlook Express. В прикрепленном архиве Вы найдете изображения, и увидите как это должно быть реализовано. Подробный функционал каждой кнопки: 1) ...
Разработка компонента на C#
Нужен компонент в стиле PictureBox, только с возможностью поворота самого компонента (именно компонента, не изображения в нём) и соотвественно ресайза.
Некоторые исходники скину исполнителю. Если устроит результат - гарантирую дальнейшее сотрудничество.
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