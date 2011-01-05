Нужно доработать надстройку для Internet Explorer, исходники уже имеются. ОБЯЗАТЕЛЬНО специалисту с большим опытом! Написан на C++
Программирование мат. функции на C
Здравствуйте, нужна в помощь в написании программы для курсовой работы по нахождению минимума функции одним из методов любого порядка (градиентного спуска и т.д.). Язык - старый добрый BorlandC.
Выслушаю предложения!
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