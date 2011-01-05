Программа дизайна гардеробной

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Закрыт4 заявки201 просмотр

Требуется возможность отрисовки на сайте Пользователем гардеробной из готовых элементов. Пример http://www.rubbermaid.com/pages/closet-designer.aspx

Т.е. пользователь задает размеры комнаты, получает некий готовый дизайн, который может редактировать.

По факту отрисовки Пользователь может сохранить, распечатать и отправить в виде Заказа.

14 лет назад
grmail3
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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