300 страниц скана распознать и проверить

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен29 заявок728 просмотров

Нужно распознать с фотографий оглавления книг для книжного интернет-магазина. Вы получите около 500 фотографий - обложки книг и их оглавления. Распознавать нужно только оглавления, около 300 страниц.

Выполненную работу сдадите в текстовом файле следующего вида:

[Название книги]

Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали

[Название следуюей книги]

Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали, и т. д.

Оглавления нужно немного отформатировать. Если в оглавлении встречается "Глава такая-то" или "Часть такая-то" и дальше ее название, то нужно привести это к виду "Глава такая-то"[точка][пробел]Ее название.

См. пример. В нем нужно будет названия глав привести к виду "Глава первая. Первый горестный опыт" и "Глава вторая. Стресс как следствие горя".

Все фотографии для распознавания будут такого же качества, как пример.

Работа не сложная, выберу исполнителя с минимальной ценой.

14 лет назад
kust
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dashka_Ger
34 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Дарья отлично справилась с проектом по распознаванию текстов. Безупречно, ни единой ошибки. Спасибо!
Очень приятный и грамотный заказчик. Работать с ним одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

Dashka_Ger
34 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Делать и выкладывать подборки шуток.

    $50

    Нужно 1. зарегиться во всевозможных соцсообществах, где пользователи добавляют шутки и приколы (таких как http://dirty.ru/, http://www.yaplakal.com/ найти их можно тут http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Entertainment/Humor/ + вконтакте группы наверняка есть подобные) 2. делать подборки ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить контентом сайт strans.com

    Здравствуйте! Необходимо наполнить сайт http://strans.com.ua Фактически нужно создать около 300 категорий товаров заполнив их по структуре как в приложеном файле. В инфе будет меняться только марка автомобиля и название категории. ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск информации, гитара.

    Здравствуйте. Ищу людей которые умеют и любят играть на гитаре на высоком уровне (любой вид гитары подойдёт) Суть задание в создание архивов с определённой информацией. Нужно уметь найти её в интернете. ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа на форумах

    Здравствуйте, коллеги :) Требуются постеры. Тема: любовь и все, что с ним связано. Пожалуйста, в заявках укажите следующую информацию: 1. Есть ли опыт работы постером. 2. Сколько постов в день ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Забить 3 страницы

    Добрый день ! Имеется 3 сайта. В удобной системой управления. http://reverse-osmosis.kz/admin/index.php?section=EditSection&amp;menu=1&amp;item_id=309 Необходимо внести в каждый сайт текст и картинки в главную страницу - текст и картинки в приложении. Картинки должны увеличиваться при ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт контентом

    $100

    Доброе время суток. Нужно наполнить сайт контентом, тематика сайта парфумерия. В прайсе сечас 400 наименований товара на магазине уже наполнено 150 позиций, тобиш осталось 250 товаров добавить(Контент и фото беруться з других сайтов). Более ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить описания и картинки для сайта

    Для сайта эротических фильмов нужны описания+обложки. Все описания и картинки есть на одном сайте. На выходе от исполнителя - архив подписанных по названиям фильмов обложек и в документе Word названия фильмов с описаниями. За 1 ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад