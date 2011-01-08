300 страниц скана распознать и проверить

Нужно распознать с фотографий оглавления книг для книжного интернет-магазина. Вы получите около 500 фотографий - обложки книг и их оглавления. Распознавать нужно только оглавления, около 300 страниц.

Выполненную работу сдадите в текстовом файле следующего вида:

[Название книги]

Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали

[Название следуюей книги]

Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали, и т. д.

Оглавления нужно немного отформатировать. Если в оглавлении встречается "Глава такая-то" или "Часть такая-то" и дальше ее название, то нужно привести это к виду "Глава такая-то"[точка][пробел]Ее название.

См. пример. В нем нужно будет названия глав привести к виду "Глава первая. Первый горестный опыт" и "Глава вторая. Стресс как следствие горя".

Все фотографии для распознавания будут такого же качества, как пример.

Работа не сложная, выберу исполнителя с минимальной ценой.