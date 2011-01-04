Анализ интернет-магазинов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок303 просмотра

Разбить по категориям представленные интернет-магазины, скопировать логотип сайта в папку и оформить всё в таблице Excel. Ссылки на магазины уже есть, так-же есть источник поиска новых магазинов (оплата оговаривается отдельно).Желательно девушка разбирающаяся в моде.

14 лет назад
fedcenco
57 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Kristy_O
89 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Kristy_O
89 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад