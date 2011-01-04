Заполнения сайта.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт42 заявки514 просмотров

Необходимо копировать фото и тексты на одном сайте, и добавить их на другой. Работа не сложная. Оплата 1 объект 4 руб. Объектов 100-200. Подробности в личку.

14 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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