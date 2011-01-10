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Завершен6 заявок464 просмотра

Наполнение форума комментариями, создание новых тем

14 лет назад
anasasia
Гамезо 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

jujuja
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
SJAN73
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Иногда посты были не совсем адекватны по тематике и с лингвистической точки зрения.
zaraza27
Женя 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
Только положительные впечатления от сотрудничества!
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо, задание выполнено вовремя и качественно!
bovol
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
Своевременное и интересное наполнение форума, спасибо!

Заявки фрилансеров

jujuja
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
SJAN73
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
zaraza27
Женя 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
bovol
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад