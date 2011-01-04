Требуется собрать данные

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок403 просмотра

Добрый день!

Требуется собрать данные в интернете по теме отельного и туристического бизнеса в Украине

Требования:

Опытный пользователь поисковых систем google, yandex...

Внимательность

возможность выделения от 4 часов в день на эту работу.

Подробную информацию обсудим в телефонном режиме.Требуется 15 человек

14 лет назад
nikita172010
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Kristy_O
89 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
Kristy_O
89 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад

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