Имеется: Форум региональной соцсети. Задача: Написать 1000 постов в течении 1 месяца. Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не надо 1000 постов за 1-3 дня. ...
Требуется собрать данные
Добрый день!
Требуется собрать данные в интернете по теме отельного и туристического бизнеса в Украине
Требования:
Опытный пользователь поисковых систем google, yandex...
Внимательность
возможность выделения от 4 часов в день на эту работу.
Подробную информацию обсудим в телефонном режиме.Требуется 15 человек
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