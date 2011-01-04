Разместить тексты и написать коментарии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок306 просмотров

Нужно разместить тексты в логах на 200 сайтах и в некоторых написать коментарии. Сайты в основном с регистрацией . Тексты я дам.

Список сайтов тоже дам.

От вас отчет в виде ссылок на удачные размещенные тексты.

От вас ваша стоимость и ваша аська обязательно. Возможно продолжение сотрудничества. Моя стоимость 350 рублей .

14 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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