Разместить тексты и написать коментарии

Нужно разместить тексты в логах на 200 сайтах и в некоторых написать коментарии. Сайты в основном с регистрацией . Тексты я дам.

Список сайтов тоже дам.

От вас отчет в виде ссылок на удачные размещенные тексты.

От вас ваша стоимость и ваша аська обязательно. Возможно продолжение сотрудничества. Моя стоимость 350 рублей .