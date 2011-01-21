Нужно заполнить сайт автомобильной тематики.
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Требуется команда друпальщиков, ответственных и компетентных, которые доделывают работу до конца! Надо доделать сайт, на друпал 7.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сисадмин для настойки сервера.Системное администрированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен онлайн граббер с ebay.com. Он должен собирать и обрабатывать инфу 24/7 без вмешательства человека. Граббер нужен ввиде модуля для друпал 7, и интегрироваться в существующую систему.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Компании, занимающейся импортом контрактных запчастей в Россию, необходим специалист для удаленной работы в сети интернет на постоянной основе. Оплата договорная, сдельная. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать, быстрая обучаемость ...Прочее9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования: -хорошее знание ПК, интернета -в ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад