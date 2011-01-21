Виртуальный ассистент

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Компании, занимающейся импортом контрактных запчастей в Россию, необходим специалист для удаленной работы в сети интернет на постоянной основе. Оплата договорная, сдельная.
Требования:
- ответственность, исполнительность, желание работать, быстрая обучаемость
- свободное владение английским языком;
- умения работать с интернетом;
- умение пользоваться эл.каталогом запчастей.
Обязанности:
- принимать заявки на поиск запчастей
- искать запрошенные запчасти по интернет-магазинам, аукционам, в частности еBAY, и прочим западноевропейским, восточноевропейским и американским сайтам
- проводить мониторинг цен и др.
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