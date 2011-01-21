Виртуальный ассистент

Ищу грамотного интернет-маркетолога (можно и не интернет) на группу проектов. Отмечу сразу, что продвигать проекты умеем, но не хватает нотки профессионализма, теории от маркетолога с образованием. Примерный перечень работ: 1. Проведение рыночных исследований (в том числе, и ...