Требуется интернет-маркетолог

Ищу грамотного интернет-маркетолога (можно и не интернет) на группу проектов.

Отмечу сразу, что продвигать проекты умеем, но не хватает нотки профессионализма, теории от маркетолога с образованием.

Примерный перечень работ:

1. Проведение рыночных исследований (в том числе, и опросов)

2. Разработка рекламной концепции

3. Организация PR-кампаний

и другое

Жду коротких, но информативных резюме к заявке и сразу же ориентировочный ежемесячный доход, который Вас устроил бы при работе на полную ставку.