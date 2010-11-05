Оператор ввода автомобильных объявлений 10 ТОП UA

Требуется удаленный сотрудник, имеющий доступ в интернет (с 8 до 24 .00)

Требования:

- прием заказов на размещение объявлений на топ 10 автосайтов Украины в режиме он-лайн.

Предложивший лучший условия по цене и возможности выполнять срочность и находится онлайн 8-24.00 по Киеву получит эту вакантную должность!

Предпочтительный пол - женский, домохозяйка.

С моей стороны - планомерное нарастание загрузки до определенного предела(предел: объявления только вашего региона)!

Ну вот - первый пост и 300 USD за что? За 1 объяву?

Опять продолжается. Господа, предложите стоимость за 1 объявление, размещенное на 10 сайтах - и все! Оплата производится из такого расчета - за просиживание никто платить не собирается, мы не в совдепии!